Google: вечнозелёный контент не требует обновления

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на вопрос касательно вечнозелёного контента. В частности, нужно ли обновлять такие статьи, чтобы сделать их более актуальными для поисковой системы и пользователей.

По словам Мюллера, если контент «вечнозелёный», то он по определению не требует изменений. Поэтому, «ничего специально делать не нужно».

Вебмастер также спросил, как лучше поступить с датой публикации: нужно ли её удалить или обновить. Мюллер ответил, что достаточно оставить всё, как есть.

https://twitter.com/JohnMu/status/1213757181151109120

Далее автор вопроса резонно заметил, что если в результатах поиска будет отображаться старая дата, то пользователи могут отдать предпочтение более свежему контенту. Однако Мюллер не видит в этом проблемы:

Why would an article be disadvantaged by a date? — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) January 6, 2020

Напомним, что «вечнозелёный контент» — это те материалы, которые не теряют своей ценности с течением времени. Если исходить из этого определения, то рекомендации Мюллера вполне оправданы.