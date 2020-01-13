Google: вечнозелёный контент не требует обновления

Анна Бондарь -
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На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на вопрос касательно вечнозелёного контента. В частности, нужно ли обновлять такие статьи, чтобы сделать их более актуальными для поисковой системы и пользователей.

По словам Мюллера, если контент «вечнозелёный», то он по определению не требует изменений. Поэтому, «ничего специально делать не нужно».

Вебмастер также спросил, как лучше поступить с датой публикации: нужно ли её удалить или обновить. Мюллер ответил, что достаточно оставить всё, как есть.

https://twitter.com/JohnMu/status/1213757181151109120

Далее автор вопроса резонно заметил, что если в результатах поиска будет отображаться старая дата, то пользователи могут отдать предпочтение более свежему контенту. Однако Мюллер не видит в этом проблемы:

Напомним, что «вечнозелёный контент» — это те материалы, которые не теряют своей ценности с течением времени. Если исходить из этого определения, то рекомендации Мюллера вполне оправданы.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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