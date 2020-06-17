Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Apple

Европейская комиссия объявила о начале антимонопольного расследования в отношении Apple. Регулятор планирует проверить, придерживается ли компания правил добросовестной конкуренции в работе App Store и Apple Pay.

Касательно App Store, европейские разработчики неоднократно жаловались на то, что Apple пытается подавить конкуренцию с помощью платформы. Компания взимает комиссию в 30% и требует использовать фирменную систему покупок в мобильных сервисах (IAP). Помимо этого, Еврокомиссию заинтересовали правила App Store, запрещающие создателям приложений уведомлять владельцев iOS-устройств о дешевых альтернативах, доступных в других местах.

По мнению Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), европейского комиссара по вопросам конкуренции, «Apple берет на себя роль «контроллера», когда дело доходит до распространения приложений и контента среди пользователей популярных устройств Apple».

Что же касается мобильной платежной системы Apple Pay, то претензии Еврокомиссии связаны с тем, что пользователи iPhone и iPad могут использовать функции бесконтактных платежей Tap and Go только с Apple Pay.

Компания Apple не согласна с претензиями регулятора:

«Мы глубоко огорчены решением Европейской комиссии, которая обвиняет нас из-за необоснованных жалоб нескольких компаний, не желающих играть по тем же правилам, что и все. Мы не считаем это правильным и хотим создать поле с равными условиями, где любой, у кого есть решимость и хорошая идея, сможет добиться успеха».

Напомним, в апреле текущего года компания Apple запустила свои основные сервисы, включая App Store, iCloud, Apple Podcasts и Apple Arcade, в 20 новых странах. Apple Music также расширил географию — доступ к сервису получили жители еще 52 стран.