YouTube запускает новую вкладку «Навигатор» на iOS и Android

YouTube объявил о запуске новой вкладки «Навигатор» в приложениях сервиса для iOS и Android, которая пришла на смену вкладке «В тренде» внизу экрана.

В новом разделе пользователи смогут найти не только тот контент, который на данный момент находится в тренде, но и видео в таких категориях, как «Музыка», «Новости», «Видеоигры», «Фильмы» и других.

Как видно на скриншоте выше, в разделе «В тренде» также выделены отдельные вкладки для каждой из этих категорий.

YouTube тестировал новую вкладку (в англоязычной версии — «Explore») с 2018 года.

Теперь это обновление официально запускается для всех пользователей и станет доступно в ближайшие дни.