Как Google обрабатывает дополнительные теги title и description

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер рассказал, как поисковик обрабатывает дополнительные теги title и description на страницах.

Согласно стандартам HTML-документов, на странице должен быть один заголовок title и одно метаописание – description.

При этом Google не возражает против использования нескольких тегов title и description.

Так, если на странице два тега title, то второй заголовок Google будет воспринимать как продолжение первого. То есть заголовки будут объединяться. То же самое касается метаописаний.

Однако никаких дополнительных преимуществ такой подход не даёт, поэтому рекомендуется придерживаться стандартов.