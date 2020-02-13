Facebook откладывает запуск сервиса знакомств Dating в Европе

Компании Facebook пришлось отложить запуск свего сервиса для знакомств Dating в Европе. Компания не предоставила юридически требуемую оценку рисков конфиденциальности ведущему ирландскому регулятору — Комиссии по защите данных (DPC).

Как сообщает Independent.ie, 10 февраля DPC направила агентов в дублинский офис Facebook для изъятия документации, которую компания не посчитала нужным предоставить. Обыск в офисе был произведен в соответствии с полномочиями по проверке и изъятию документов, изложенными в разделе 130 Закона о защите данных страны.

В официальном заявлении DPC говорится о том, что сервис знакомств Dating должен был быть официально запущен 13 февраля, накануне Дня всех влюбленных, однако Комиссия впервые узнала об этом лишь 3 февраля, и никакой информации или документов об оценке воздействия на защиту данных Facebook ей не представила.

Подобная небрежность со стороны администрации соцсети была неожиданной, так как в данный момент DPC уже проводит многочисленные расследования в отношении других продуктов, принадлежащих Facebook.

11 февраля Facebook уведомила ирландские власти, что отложила запуск Dating. В компании заявили, что им нужно немного больше времени, чтобы убедиться в готовности продукта для выхода на европейский рынок.

Напомним, Facebook анонсировал свой сервис знакомств Dating в сентябре прошлого года. Сервис заработал для пользователей из США и ряда стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В России и других европейских странах сервис должен был появиться в начале 2020 года.

