Facebook начнет удалят фейковые новости о коронавирусе

Facebook будет удалять любую фейковую и вводящую пользователей в заблуждение информацию о коронавирусе, а также обо всех «теориях заговора», касающихся этой темы.

Как сообщается в официальном заявлении соцсети, ограничением распространения дезинформации и вредоносного контента о вирусе, Facebook по мере возможностей будет оказывать поддержку мировому сообществу здравоохранения в условиях чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение.

В сообщении уточняется, что что признанная фейковой информация будет удаляться из Facebook и Instagram, а распространяющие такие новости пользователи будут уведомляться об недостоверности содержащейся в них информации.

В первую очередь будет удаляться контент, который призывает препятствовать лечению или применению мер предосторожности, которые признаны медицинскими организациями. Также Facebook будет избавляться от постов, которые рассказывают о заведомо ложных способах лечения коронавируса.

Блокироваться будут и посты, распространяющие различные теории о том, что власти скрывают настоящее число заболевших, а также что вирус был разработан в качестве оружия массового поражения.

Аналогично будут удаляться ложные публикации в Instagram, а соответствующие хештеги — блокироваться.

Отметим также, что сегодня Google объявил о запуске SOS-оповещений в результатах поиска по запросам, связанным с коронавирусом. Эти предупреждения позволяют пользователям своевременно получать всю необходимую и достоверную информацию.

