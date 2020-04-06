Facebook запускает проект #этонашбизнес

Компания Facebook при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и MBM.MOS.RU запустили кампанию в социальных сетях о малом и среднем бизнесе #этонашбизнес.

Чтобы привлечь внимание к проблемам малого бизнеса в условиях распространения коронавируса COVID-19, сообщества в Facebook, лидеры мнений и представители бизнеса будут делиться в своих аккаунтах историями небольших локальных компаний, к которым они неравнодушны. Все посты о компаниях будут собраны на специальной странице кампании «Это наш бизнес» в Facebook.

Поддержку среди сообществ Facebook, лидеров мнений и крупного бизнеса уже нашли малые и средние компании, в том числе те, кто обращался за помощью по горячей линии Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, а также компании с платформы для поддержки локального бизнеса SupportLocal.

О малом бизнесе рассказали, например, создатель проекта о ресторанах «Сысоев FM» Александр Сысоев, урбанист Аркадий Гершман и основатель проекта How To Green Александра Новикова. Также историями о небольших кафе, салонах и магазинах поделились лидеры различных групп в Facebook: «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская», «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье», «Секреты сыра» и других.

Ульяна Зинина, руководитель Facebook по связям с государственными организациями в России:

«Практически у каждого из нас есть на примете малые бизнесы, которые мы знаем, ценим и любим: кофейни, рестораны, салоны, цветочные магазины. Подобный малый и средний бизнес – основа экономики страны и локальных сообществ, и в этот непростой период ему особенно необходима поддержка каждого из нас. Мы верим, что сообщества Facebook и Instagram могут привлечь к их судьбе внимание широкого круга людей, неравнодушных к будущему наших талантливых предпринимателей. Надеемся, что совместными усилиями мы поможем им выбраться из этой непростой ситуации».

Все посты сообществ, лидеров мнений и компаний о небольшом бизнесе, который испытывает трудности в этот непростой период, собраны на страничке кампании «Это наш бизнес» под хэштегами #этонашбизнес, #оставайтесьдома, #TogetherAtHome, #малыйбизнесмосквы, #mbmmos, #мбммос. На этой площадке можно следить за новостями малого бизнеса и привлекать внимание к небольшим компаниям, которым требуется поддержка в сложившейся ситуации.

Также сегодня стало известно, что Facebook позволил компаниям сообщать об изменениях графика и условий работы, а также помечать себя как «временно закрытые» в связи с эпидемией COVID-19.