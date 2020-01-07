Facebook ужесточает меры по борьбе с поддельными видео

Руководство Facebook объявило об ужесточении мер по борьбе с размещением в соцсети «фейковых» видео, целью создания которых является манипуляция общественными взглядами и введение в заблуждение.

Речь идет о видеозаписях, отредактированных таким образом, чтобы создать впечатление, будто человек на видео говорит то, чего на самом деле не говорил.

По словам вице-президента Facebook Inc. Моники Бикерт (Monika Bickert), такие видео пока еще довольно редки в интернете, но они представляют потенциальную опасность для общества, так как используются все активнее.

В соответствии с обновленной политикой социальной сети, удаляться будут не только реальные видео, отредактированные неочевидным для среднего пользователя способом, но и так называемые deepfakes, то есть видео, созданные с применением технологий искусственного интеллекта и нейросетей, благодаря чему лицо одного человека на видео можно заменить другим так, что заметить это будет практически невозможно.

При этом удаляться не будут пародийные или сатирические видео, созданные без целей манипуляции кем-либо, а также видео, отредактированные исключительно для того, чтобы исключить ненужные слова или изменить порядок слов.

Напомним, в конце 2019 года команда Facebook представила прогноз по трендам 2020 года, составленный на основе анализа тем, которые чаще всего обсуждались в Facebook в 2018-2019 годах.