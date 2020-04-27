Facebook представляет сервис для видеоконференций Messenger Rooms

Социальная сеть Facebook запускает собственный сервис групповых видеозвонков, популярность которых резко возросла в условиях карантина, связанного с распространением коронавируса.

Messenger Rooms позволяет создавать комнаты для видеозвонков, к которым могут присоединиться в режиме реального времени до 50 человек. Кроме того, никаких ограничений по длительности звонков нет.

Как подчеркивается в официальном сообщении соцсети, новый программный продукт будет работать также в Instagram и WhatsApp, плюс им смогут воспользоваться даже те, кто не зарегистрирован ни в одном из приложений Facebook.

Войти в видеоконференцию может тот, у кого есть приглашение. Присоединяться к конференции и выходить из нее можно в любое время, пока она активна. Организатор видеозвонка сможет ограничивать доступ к нему или удалять из него других пользователей. Участники также смогут использовать развлекательные AR фильтры, фоны и освещение, меняя их по своему усмотрению.

Отметим, что у Facebook Messenger уже были функции видеочата, но он был ограничен как по общему количеству людей, которым разрешено участвовать, так и по требованию, чтобы все они имели учетную запись Facebook.

Пока не сообщается, когда именно функция Messenger Rooms появится у всех пользователей, однако известно, что из-за коронавируса Messenger Rooms был представлен раньше, чем планировалось.

Facebook отметила рост спроса на видеозвонки в принадлежащих ей приложениях. Ежедневно в видеозвонках участвуют более 700 миллионов пользователей Messenger и WhatsApp, что подвигло компанию к запуску еще нескольких функций, которые помогут людям лучше поддерживать связь друг с другом на расстоянии.

Так, в видеозвонках в WhatsApp теперь смогут участвовать 8 человек вместо 4 ранее. Это поможет людям удобно и безопасно общаться с небольшими компаниями.

Также в скором времени будут представлены новые способы подключаться к прямому эфиру в Facebook Live или Instagram Live, которые позволят удобно проводить тренировки, кулинарные мастер-классы и многое другое.

В Facebook снова появится функция Live With, которая позволит пригласить в свой эфир другого человека. А в Instagram можно будет смотреть прямые эфиры с десктопа и публиковать их в IGTV.

Напомним, что на прошлой неделе запуск безопасных групповых видеозвонков анонсировал также мессенджер Telegram.



