Facebook запустила мессенджер для влюбленных

Входящая в структуру Facebook, экспериментальная команда NPE Team представила новое приложение — мессенджер для влюбленных — Tuned.

Как уточняется в описании на App Store, приложение представляет собой «личное пространство для двоих, в котором они могут свободно выражать свою любовь, делиться настроением, музыкой и вести общий дневник, отмечая особые моменты и воспоминания».

Особенности мессенджера — приватная лента новостей, оформленная в стиле дневника, интеграция с сервисом Spotify, чтобы можно было делиться музыкой, возможность отправлять фото, заметки, голосовые записи, а также наборы стикеров и реакций.

Приложение бесплатное и доступно только для устройств под управлением iOS. Чтобы им воспользоваться, регистрация в Facebook не требуется. Однако нужно подписать пользовательское соглашение соцсети.

Напомним, в сентябре 2019 года Facebook анонсировал свой сервис знакомств Dating. Он уже заработал для пользователей из США и ряда стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В России и других европейских странах сервис должен был появиться в начале 2020 года, однако запуск в Европе пришлось отложить из-за претензий ирландского регулятора.