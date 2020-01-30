Facebook выплатит $550 млн за нарушение конфиденциальности биометрической информации

Компания Facebook согласилась выплатить $550 млн в рамках урегулирования претензий со стороны жителей штата Иллинойс, обвинивших ее в противоправном сборе биометрических данных пользователей одноименной соцсети.

Как сообщил финдиректор Facebook Дэвид Венер (David Wehner), эта сумма уже включена в графу расходов и издержек в финансовом отчете компании за четвертый квартал прошлого года:

«Мы решили пойти на досудебное урегулирование, чтобы оставить эту тему в прошлом. Это отвечает интересам наших акционеров и всего сообщества», — пояснил он.

Напомним, данное разбирательство было начато в 2015 году, несколькими жителями штата Иллинойс, которые обвинили Facebook в том, что с помощью функции распознавания лиц, которая предполагает установку меток на фотоснимках, ведется незаконный сбор биометрических данных пользователей. По мнению истцов, это нарушает действующий в штате закон о доступе к биометрической информации и конфиденциальности (Illinois Biometric Information Privacy Act, BIPA).

Facebook подал встречный иск, в котором утверждалось, что пользователи не могут судиться по этому закону. Согласно пользовательскому соглашению, споры с компанией могут быть урегулированы на основе калифорнийского законодательства.

В 2016 году судья отклонил ходатайство Facebook и постановил, что BIPA применим в данном случае. В конечном итоге, стороны договорились о передаче дела в суд в Калифорнии.

В апреле 2018 года федеральный суд в Сан-Франциско постановил, что иск против Facebook касательно использования технологии распознавания лиц должен быть классифицирован как коллективный, так как были нарушены права примерно 6 млн жителей штата.

В Facebook все это время считали и считают обвинения беспочвенными. В течение долгого времени юристы Facebook добивались лишения иска статуса коллективного, а также полного прекращения производства по делу. Однако, как видим, руководство компании все-таки решило выплатить компенсацию в рамках досудебного соглашения, а также покрыть судебные издержки истцов.

