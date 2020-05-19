Выявлено почти 7 тыс. ложных сообщений о коронавирусе

Российская лига безопасного интернета с начала апреля выявила в сети 6 812 ложных сообщений о коронавирусе. Всего за этот период от граждан было получено более 16,5 тыс. сообщений о фейках, растет число недостоверных сообщений, распространяемых организованно.

Как проинформировали в пресс-службы лиги, чаще всего фейки распространяются через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, а также через видеохостинг YouTube, через Facebook, сеть микроблогов Twitter и через ВКонтакте.

По сравнению с апрелем, когда было зафиксировано около 4 тыс. фейковых публикаций о коронавирусе, количество недостоверных сообщений, распространяемых пользователями в соцсетях снизилось почти вдвое.

«Это говорит о том, что принятые государством меры привели к улучшению самоконтроля со стороны граждан и администраторов пабликов, которые не хотят ненамеренно своими действиями привести к ситуации нарушения чьих-то прав», — отметили в пресс-службе.

При этом отдельную обеспокоенность у специалистов вызывает и низкая активность социальных сетей и мессенджеров по пресечению распространения фейков. Только 11% из тех недостоверных сообщений, в отношении которых волонтерами лиги были направлены жалобы, в данный момент удалено или заблокировано. YouTube за этот период не отреагировал вообще ни на одну жалобу.

Напомним, в конце марта российский Следственный комитет создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе. А накануне этого об ответственности перед законом за публикацию ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией интернет-ресурсы предупреждал Роскомнадзор.