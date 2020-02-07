Компания Пиксель Плюс провела масштабное исследование коммерческих запросов и ранжирования по ним интернет-магазинов. Итогом стал рейтинг факторов ранжирования в Яндексе, который упорядочивает их по важности, а также описывает роль каждого понятным языком.

Все факторы ранжирования (определено 92 фактора) оценивались по 10-бальной шкале. Точная оценка важности факторов основана на уникальной базе данных, которая состоит из 1,3 млн запросов и 2 350 сайтов.

Критические

Топ-7 рейтинга факторов ранжирования по важности (критически важные факторы, с оценкой от 9 до 10) выглядит так:

1. Как видим, самым критически важным фактором для ранжирования сайта в Яндексе является соответствие типа продвигаемой страницы документам, которые присутствуют в выдаче или требуются пользователю (постраничный/документный).

Необходимо чтобы тип документа (коммерческий, некоммерческий) соответствовал запросу пользователя. При запросе «купить телефон», пользователь хочет приобрести телефон, тип документа должен быть коммерческим и предоставлять листинг телефонов с ценами и возможностью приобрести товар.

При запросе «чем лучше iphone 8 от iphone 10», страница должна предоставлять информацию о преимуществах, характеристиках, стоимость 2-х айфонов, это некоммерческий тип страниц.

2. На втором месте наличие оптимизированного тега Title (постраничный/документный).

Тег Title используется поисковыми системами для понимания, чему посвящена страница на сайте. Он так же показывается в результатах выдачи по запросу и сильно сказывается на привлекательности сайта (CTR). Эти аспекты делают его одним из наиболее важных для SEO.



3. Третьим по значимости фактором ранжирования для коммерческих ресурсов является наличие цен (хостовый/общесайтовый).

Наличие цен на сайте важный коммерческий фактор, который влияет на ранжирование сайта в поисковой системе, именно поэтому ПС отдает приоритет тем сайтам, у которых указана стоимость на весь ассортимент товара.

Главная особенность поисковой системы — быстро решать стоящие перед пользователем задачи. Перейдя на сайт, где цены отсутствуют, пользователь не найдет решение своей проблемы, а только будет совершать лишние действия. Помимо этого, отсутствие цен влияет на позиции по таким запросам, в которых содержатся слова: «цена», «стоимость», «купить», «заказать» и другие коммерческие маркеры.

4. На четвертом месте рейтинга закономерно находится наличие функционала «Купить / Заказать» (хостовый/общесайтовый).

Наличие функционала «Купить/Заказать» — обязательное требование для интернет-магазина. Коммерческий ресурс, в первую очередь, должен выполнять свою основную функцию — продажу товара через интерфейс сайта. Именно реализация функционала «Купить /Заказать» отличает интернет-магазин от сайта-каталога. Также наличие на страницах текстовых вхождений [купить]/[заказать] влияет на позиции коммерческих запросов.

5. Не менее важным для ранжирования, чем предыдущий фактор, является наличие адаптированной версии сайта (постраничный/документный). Оба фактора набрали одинаковый балл — 9.7.



В связи с увеличением доли мобильного трафика на продвигаемых ресурсах необходимо учитывать, как страницы продвигаемого ресурса отображаются на мобильных устройствах. Сайт должен корректно отображаться — это основные критерии мобилопригодности.

6. Критически важным фактором ранжирования интернет-магазинов является также большой выбор товаров и услуг (хостовый/общесайтовый).

Большой ассортимент товара или услуг дает наибольшую вероятность того, что пользователь найдет то, что ему нужно. Если пользователь зайдет на сайт и обнаружит там один или два товара, то скорее всего он быстро покинет ресурс. Так же наличие большого ассортимента положительно влияет и на оценку асессоров.

7. Последним фактором ранжирования, отмеченным специалистами Пиксель Плюс, как критически важный, названо наличие страницы контактов (хостовый/общесайтовый).

Наличие страницы «Контакты» дает пользователю большой плюс к доверию, а также возможность связаться с компанией разными способами. Если пользователь заинтересован в покупке вашего товара/услуги и при проверке контактных данных он ничего не найдет — вероятнее всего это вызовет подозрение.

Для Яндекса очень важно наличие коммерческой информации.

Важные

Исследование также определило 31 документный и общесайтовый фактор, как важные для ранжирования в Яндексе. Среди них выделяются следующие, примерно равные по значимости:

Среди технических и коммерческих групп факторов стоит отметить выделяющийся по важности текстовый фактор, а именно наличие качественного текста на странице.

Сюда можно отнести такие параметры как: отсутствие спамных конструкций, наличие полезной информации для пользователя и уникальность текстов.

Качественный и уникальный текст на странице, который всецело раскрывает проблематику из запроса — положительным образом отражается на занимаемых документом позициях. Заспамленный, неуникальный, бессмысленный текст — негативный фактор, являющийся первопричиной наложения текстовых пост-фильтров на документ.

Среди текстовых факторов, важных для хорошего ранжирования в Яндексе, также были выделены:

наличие вхождения слов из продвигаемых фраз в текстовом контенте — 7,5

Наличие структурированного текста на странице (заголовки, таблицы, списки) — 7,5



Важными поведенческими факторами названы:

Наличие переходов пользователей из региона, в котором осуществляется деятельность — 8

Средний CTR сниппета — 7,8

Число просмотренных URL за сессию — 7,5

Длительность посещения ресурса — 7,5

Средняя глубина посещения — 7



Отметим, что такой внешний фактор, как наличие ссылок с авторитетного ресурса является важным для ранжирования в Яндексе (7,3), в то время как наличие внешних (качественных) ссылок на домен отнесено к факторам средней важности — 6,3.

Факторы средней важности

Наиболее многочисленная группа факторов с оценкой 6 баллов и более. Среди них наиболее значимыми являются:

Наличие оптимизированного заголовка H1 — 6,8

Использование ЧПУ в URL страниц — 6, 7

Наличие информации о компании в Яндекс.Справочнике — 6,7



Исследователи отмечают, что не стоит пренебрегать добавлением информации об организации в Яндекс.Справочник, тем более, что информация об организации размещается в Справочнике бесплатно.

На базе всех данных об организации (время работы, наличие доставки, прием кредитных карт, наличие Wi-Fi, парковки, стоимость товаров/услуг и т. д.) будет сформирован ее профиль — страница организации в Яндексе. Чем больше информации об организации будет указано в интерфейсе Справочника, тем проще пользователям будет найти компанию в Яндексе. Если профиль заполнен на 90% и более, в карточке организации появится особый знак «Информация подтверждена владельцем».

Дополнительно, при помощи регистрации в Яндекс. Справочнике, можно задавать региональность сайта для поисковой системы Яндекс. Особенно важно регистрироваться в Справочнике, когда компания осуществляет свою деятельность в нескольких регионах — тем самым можно «оповестить» Яндекс о региональной принадлежности сайта к нескольким городам.

Другие факторы средней важности:

Основные выводы:

Исследование выявило, что наиболее значимыми для коммерческих сайтов являются факторы удовлетворения пользовательской потребности по запросу.

Если посетитель набрал фразу с целью получения информации о ценах, возможностью удобного выбора и заказа продукции, то первоочередная задача SEO и владельцев бизнеса — удовлетворить ее. Предоставить цены, удобный функционал выбора, приобретения товара и широкий ассортимент. Это совместная задача для SEO-команды и владельца бизнеса.

Колоссальную роль для попадания сайта в ТОП играют и классические SEO-факторы, такие как оптимизация тега Title и качественный текст. Здесь работает правило: без базовой оптимизации, представители целевой аудитории могут просто не узнать о вашем сайте, а поисковый робот не понять, чему именно посвящена страница.

Третий столп, на котором держится современное SEO — техническая оптимизация сайта. Работы на стыке: SUPPORT + SEO. Сюда можно отнести наличие и удобство адаптивной версии, скорость загрузки страниц, битые ссылки.

Отдельно стоит выделить, что более 50 факторов получили оценку 6 баллов и более, это говорит об отсутствии какого-то одного «золотого» фактора или секрета, воздействовать на который, можно попасть в ТОП выдачи. Результат дает только комплексная работа.

С небольшим перевесом по значимости победили хостовые (или общесайтовые) факторы, их больше в списке наиболее значимых, по сравнению с документными.

Это говорит о том, что поисковые системы, в первую очередь, обращают внимание целиком на качество сайта и его оптимизацию и потом на факторы самой страницы, что также говорит о необходимости системного подхода к продвижению и проработке всего проекта.

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