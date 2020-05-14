В рунете появились десятки фальшивых сайтов для получения пособий

Введение в России новых выплат для семей с детьми вызвало волну регистраций фейковых сайтов госуслуг и ресурсов якобы с проверками на выдачу пособий.

Компания «СерчИнформ», специализирующаяся на кибербезопасности, насчитала около 30 новых доменов только в зоне .ru, которые явно эксплуатируют тему выплат детям. Среди названий есть домены с вариациями слов gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie, которые нужны, чтобы вводить пользователя в заблуждение.

Мошенники собирают персональные данные пользователей или вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии. При этом официальный портал госуслуг два дня работал со сбоями в связи с десятикратным ростом нагрузки из-за обращений на получение пособия. В Минкомсвязи отмечают, что сейчас на портале оформляется более 2 тыс. заявлений в минуту только по новым выплатам.

По словам начальника отдела безопасности «СерчИнформ» Алексея Дрозда, поведение мошенников очень предсказуемо, интернет-пользователям всегда нужно быть готовым к тому, что вслед за громким обещанием поддержки, в сети появятся фальшивые страницы.

Случаи регистрации новых доменных имен со словами gosuslugi и posobie за последние два дня зафиксировали и в компании Infosecurity a Softline Company, где ожидают дальнейшего роста фейковых ресурсов в связи с новостями о выплатах.

Напомним, вчера стало известно, что базу персональных данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК выложили в сеть на продажу за 70 тыс. рублей.

