Google обновил рекомендации по использованию разметки FAQ

Анна Бондарь -
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Google обновил своё руководство по использованию разметки FAQ, добавив уточнение, которое касается повторяющегося контента.

В частности, в документе появился следующий абзац:

«Если у вас есть FAQ-контент, который часто повторяется на вашем сайте (то есть один и тот же вопрос и ответ появляются на нескольких страницах вашего ресурса), отметьте только один экземпляр этого часто задаваемого вопроса для всего сайта».

Обновление заметил SEO-консультант Кеничи Сузуки (Kenichi Suzuki). Он поделился этой информацией в Twitter.

Сузуки также опубликовал примеры подозрительного использования структурированных данных FAQ на сайте Expedia:

На приведённых им скриншотах видно, что на сайте размечены практически одинаковые вопросы про Токио, которые находятся на разных страницах.

Использование разметки таких образом нарушает обновлённые правила Google. Повторяющиеся нарушения могут привести к выпадению контента сайта из избранных сниппетов.

Ознакомиться с документацией Google по разметке часто задаваемых вопросов можно здесь.

ИСТОЧНИКSearch Engine Journal
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Виталий
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Виталий

а если есть 3 одинаковых вопроса на многих страницах, но ответы разные, то это подпадает под это?!

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59 минут назад