Российские отельеры просят ФАС о новых ограничениях для Booking.com

Интернет-сервис бронирования отелей Booking.com навязывает свои условия российским гостиницам, ограничивая их возможность развивать собственные каналы продаж без уплаты денег посредникам. С такой жалобой в ФАС обратились представители Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», которые попросили ведомство выдать новое предписание сервису.

В письме также содержится просьба запретить нидерландской Booking.com B.V. (юридическое лицо Booking.com) навязывать средствам размещения невыгодные условия договора о соблюдении паритета цен, при которых система бронирования может гарантировать, что представленные на ее ресурсе условия бронирования — наиболее выгодные. В общественной организации уверены, что сложившаяся практика ограничивает для отельеров возможность развивать прямые продажи и нивелирует их усилия по продвижению собственных объектов.

В ФАС заявили, что обращение будет рассмотрено в установленном порядке. В Booking.com никак не комментируют сложившуюся ситуацию.

Напомним, с просьбой ограничить Booking.com «Опора России» уже обращалась в ФАС в прошлом году. Свою позицию организация основывала на монопольном положении агрегатора: отельеры вынуждены соглашаться на сотрудничество с Booking.com на любых условиях, поскольку на долю сервиса приходится почти 70% запросов на бронирование гостиниц в России. Также посредникам приходилось платить высокую комиссию, размер которой может достигать до 30% от стоимости бронирования.

ФАС высказала свою позицию по этому вопросу в середине ноября, потребовав от Booking.com за месяц исключить из соглашений с российскими компаниями требования о паритете цен и номеров, но только в отношении третьих лиц. Это предписание ФАС не было исполнено вовремя — до 30 декабря. Если пункт о паритете цен не будет устранен по решению регулятора, могут последовать взыскания, в частности, от 1% до 15% от выручки.

Отметим также, что в конце 2109 года Booking.com после диалога с Еврокомиссией пообещал до 16 июня 2020 года прекратить использовать «манипуляционные приемы» на своей платформе.