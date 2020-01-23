ФАС установила сроки и правила для предустановки отечественного ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала график предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, продаваемые в России.

Как сообщается на сайте ведомства, предлагаются следующие сроки:

с 1 июля 2020 года обязательная предустановка для смартфонов

с 1 июля 2021 года — для планшетов

с 1 июля 2022 года — для компьютеров

с 1 июля 2023 года — для Smart TV

Согласно предложениям ФАС, озвученным на рабочем совещании по вопросу, в котором также приняли участие представители Роспотребнадзора, операторов связи и компаний-производителей разработчиков ПО, на смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирус, навигаторы, поисковики, приложения для госуслуг и платежные системы. Такие же программы, кроме платежных сервисов, будут установлены на планшетах.

Также на планшетах, компьютерах и Smart TV должны быть установлены аудиовизуальные сервисы и сервисы для просмотра программ первого и второго мультиплекса ТВ.

В 2020 году обязательными на смартфонах станут отечественные карты и поиск, с 2021 года — антивирус, приложение госуслуг, мессенджеры и социальные сети, а с 2023 года — национальная платежная система «Мир».

Требования не будут распространяться на оборудование, произведенное до 1 июля 2020 года.

За предустановку будет отвечать производитель устройства, но по согласованию с ним это может делать, например, дистрибутор или ритейлер. Специальный реестр приложений создавать не планируется, власти лишь определят требования и критерии выбора.

Предложения ФАС лягут в основу трех подзаконных актов: правила установки приложений, требования к ПО и к устройствам.

Напомним, российский президент подписал закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемую в России электронную технику в начале декабря 2019 года. Закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.