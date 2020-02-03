ФАС хочет обязать разработчиков ОС отвечать за предустановку российского ПО

Федеральная антимонопольная служба РФ предлагает обязать Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ на используемые в России устройства.

Также ведомство хочет, чтобы разработчики ОС обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, если это не препятствует нормальной работе устройства.

ФАС предложит правительству поручить разработать соответствующий проект закона вместе с внесением подзаконных актов.

Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций:

«Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС. Вендоры устройств и владельцы ОС зарабатывают на предустановке, поэтому обеспечивать полную удаляемость приложений им невыгодно».

Эксперт также отметил, что сейчас пользователи не могут удалить с устройств ряд предустановленных приложений, например, в смартфонах на Android нельзя удалить сервисы Google, на устройствах Samsung — приложение Facebook, а на устройствах на Windows — браузер Edge. По его словам, инициатива ФАС может позитивно отразиться на конкуренции, поскольку поставит сторонних разработчиков приложений в равные условия с владельцами ОС.

Напомним, российский президент подписал закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемую в России электронную технику в начале декабря 2019 года. Закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.

ФАС уже разработала график предустановки российского ПО, предложив следующие сроки: