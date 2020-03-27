ФАС утвердила список ПО для обязательной предустановки

Оксана Мамчуева -
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утведила список приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Туда вошли  13 программ, в числе которых оказались голосовые помощники. Об этом свидетельствует новая версия проекта постановления правительства, размещенная на портале проектов нормативно правовых актов.

К 1 июля 2020 года на смартфонах и планшетах должны быть предустановлены 13 российских программ, на ноутбуках и настольных компьютерах — 12, и три программы — на телевизорах с технологией Smart TV. Помимо предложенных ранее приложений для поиска, антивируса, Госуслуг, электронной почты и мессенджеров, должны будут устанавливаться облачные хранилища, голосовые и аудиовизуальные помощники и агрегаторы новостей. 

На телевизорах с технологией Smart TV должны быть аудиовизуальные сервисы, средство просмотра обязательных общедоступных каналов и новостной агрегатор. При этом ФАС отказалась от поэтапного введения требований предустановки.

Напомним, российский президент подписал закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемую в России электронную технику в начале декабря 2019 года. 

ФАС уже разработала график предустановки российского ПО, предложив следующие сроки:

  • с 1 июля 2020 года обязательная предустановка для смартфонов 
  • с 1 июля 2021 года — для планшетов 
  • с 1 июля 2022 года — для компьютеров 
  • с 1 июля 2023 года — для Smart TV

В начале февраля Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила отложить реализацию закона до 1 января 2021 года. 

ИСТОЧНИКРБК
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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