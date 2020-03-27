ФАС утвердила список ПО для обязательной предустановки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утведила список приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Туда вошли 13 программ, в числе которых оказались голосовые помощники. Об этом свидетельствует новая версия проекта постановления правительства, размещенная на портале проектов нормативно правовых актов.

К 1 июля 2020 года на смартфонах и планшетах должны быть предустановлены 13 российских программ, на ноутбуках и настольных компьютерах — 12, и три программы — на телевизорах с технологией Smart TV. Помимо предложенных ранее приложений для поиска, антивируса, Госуслуг, электронной почты и мессенджеров, должны будут устанавливаться облачные хранилища, голосовые и аудиовизуальные помощники и агрегаторы новостей.

На телевизорах с технологией Smart TV должны быть аудиовизуальные сервисы, средство просмотра обязательных общедоступных каналов и новостной агрегатор. При этом ФАС отказалась от поэтапного введения требований предустановки.

Напомним, российский президент подписал закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемую в России электронную технику в начале декабря 2019 года.

ФАС уже разработала график предустановки российского ПО, предложив следующие сроки:

с 1 июля 2020 года обязательная предустановка для смартфонов

с 1 июля 2021 года — для планшетов

с 1 июля 2022 года — для компьютеров

с 1 июля 2023 года — для Smart TV

В начале февраля Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила отложить реализацию закона до 1 января 2021 года.

