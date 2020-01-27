ФАС обязала HeadHunter не мешать использованию софта для рекрутинга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ООО «Хэдхантер» (управляет сервисом HeadHunter) нарушившим законодательство о конкуренции, не позволяя клиентам использовать робота Веру, разработанного компанией «Стафори». Такое решение было вынесено службой после девятимесячного разбирательства, на основании чего HeadHunter было выдано предписание о прекращении создания препятствий для использования сторонних программ подбора персонала.

Как следует из решения ФАС, HeadHunter блокировал сотрудников компаний, использовавших робота Веру, ссылаясь на правила использования, запрещающие клиентам применять сторонний софт. При этом HeadHunter предлагал обратиться к собственному сервису Talantix со схожей функциональностью.

Напомним, ФАС провела расследование и возбудила дело в отношении крупнейших российских сервисов по поиску работы — HeadHunter, Superjob и Rabota.ru в середине апреля. Служба посчитала, что эти компании «создавали препятствия доступу на товарный рынок хозяйствующим субъектам, предоставляющим программное обеспечение по автоматизированному подбору персонала». Дело было возбуждено по жалобе сооснователя «Стафори» Александра Ураксина, который, однако, указывал, что жаловался только на HeadHunter.

В сентябре, после соответствующей проверки, в отношении сервисов Superjob и Rabota.ru дело было прекращено ввиду отсутствия в их работе каких-либо нарушений. В отношении HeadHunter разбирательство продолжилось.

24 декабря ФАС России, признала HeadHunter нарушившим закон о защите конкуренции, установив, что его действия создавали препятствия для разработчиков приложений, предназначенных для взаимодействия с базой данных.