ФАС признала HeadHunter нарушившим закон о защите конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, признала сайт по поиску работы HeadHunter нарушившим закон о защите конкуренции. Его действия создавали препятствия для разработчиков приложений, предназначенных для взаимодействия с базой данных.

Как сообщили в пресс-службе ФАС:

«В ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было установлено, что действия компании ООО «Хэдхантер» привели к ограничению доступа хозяйствующих субъектов, предоставляющих программное обеспечение по автоматизированному подбору персонала, на товарный рынок услуг по обеспечению информационного взаимодействия соискателей, работодателей и кадровых агентств в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и ущемлению интересов хозяйствующего субъекта на этом товарном рынке».

24 декабря ФАС выдала предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, ФАС провела расследование и возбудила дело в отношении крупнейших российских сервисов по поиску работы — HeadHunter, Superjob и Rabota.ru в середине апреля. Служба посчитала, что эти компании «создавали препятствия доступу на товарный рынок хозяйствующим субъектам, предоставляющим программное обеспечение по автоматизированному подбору персонала».

В сентябре, после соответствующей проверки, в отношении сервисов Superjob и Rabota.ru дело было прекращено ввиду отсутствия состава нарушения.

