Google продолжает тестировать фавиконы в десктопной выдаче

В январе этого года Google запустил фавиконы в десктопной выдаче, но спустя месяц убрал их в ответ на обратную связь от пользователей.
Несмотря на это, поисковик продолжает тестировать иконки для сайтов в результатах поиска на десктопах. На днях англоязычные пользователи снова начали видеть фавиконы при работе с Google на ПК:
Тестирование проводится в ограниченном масштабе. Не исключено, что в будущем Google вернёт иконки сайтов в SERP на десктопах.
Напомним, что в мобильной выдаче фавиконы появились в мае 2019 года.
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