Google продолжает тестировать фавиконы в десктопной выдаче

В январе этого года Google запустил фавиконы в десктопной выдаче, но спустя месяц убрал их в ответ на обратную связь от пользователей.

Несмотря на это, поисковик продолжает тестировать иконки для сайтов в результатах поиска на десктопах. На днях англоязычные пользователи снова начали видеть фавиконы при работе с Google на ПК:

Opened an incognito window and … I see favicons back in Google search 🙂 @rustybrick pic.twitter.com/Z2h17QSP5q — Ethan Lazuk (@EthanLazuk) April 15, 2020

Тестирование проводится в ограниченном масштабе. Не исключено, что в будущем Google вернёт иконки сайтов в SERP на десктопах.

Напомним, что в мобильной выдаче фавиконы появились в мае 2019 года.