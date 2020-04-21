Google продолжает тестировать фавиконы в десктопной выдаче

Анна Бондарь -
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В январе этого года Google запустил фавиконы в десктопной выдаче, но спустя месяц убрал их в ответ на обратную связь от пользователей.

Несмотря на это, поисковик продолжает тестировать иконки для сайтов в результатах поиска на десктопах. На днях англоязычные пользователи снова начали видеть фавиконы при работе с Google на ПК:

Тестирование проводится в ограниченном масштабе. Не исключено, что в будущем Google вернёт иконки сайтов в SERP на десктопах.

Напомним, что в мобильной выдаче фавиконы появились в мае 2019 года.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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