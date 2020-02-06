Google отобрал 15 самых интересных мест в Street View в честь юбилея Карт

Google опубликовал подборку из 15 самых интересных и удивительных мест в сервисе Street View, приуроченную к предстоящему 15-летию Карт.

Сервис Google Street View (Просмотр улиц) был запущен в 2007 году. За 13 лет его работы было собрано более 170 млрд панорамных изображений из разных уголков мира. Ниже — самые лучшие из них по мнению компании.

1.Взойдите на гору Эль-Капитан с известными альпинистами. Эль-Капитан (El Capitan) — одна из крупнейших горных вершин-монолитов в Северной Америке.

2. Поплавайте в невесомости на международной космической станции NASA.

3. Прогуляйтесь на лошадях на Ледяной фестиваль на озере Хубсугул в Монголии.

4. Поднимитесь на гору Монблан в Альпах.

5. Прогуляйтесь по Токио в период цветения сакуры.

6. Пройдитесь по Храму Святого Семейства (La Sagrada Familia) в Испании. Искупительный храм Святого Семейства – церковь в Барселоне, которая строится на частные пожертвования начиная с 1882 года.

7. Понаблюдайте за ежегодной миграцией красных крабов на острове Рождества в Австралии.

8. Прогуляйтесь по величественной Большой мечети шейха Заида в Абу-Даби.

9. Посмотрите, как выглядит Ледяной фьорд Илулиссат в Гренландии. Илулиссат-Исфьорд – единственный фьорд Северной Америки, включённый в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (в 2004 году).

10. Познакомьтесь с единственным в мире нелетающим попугаем: находящимся под угрозой исчезновения какапо.

11. Оцените красоту тропических лесов Амазонки и рек в круизе по Рио-Негро.

12.Посетите плавучие острова племени урос на озере Титикака.

13. Поднимитесь на Эйфелеву башню.

14. Полюбуйтесь северным сиянием на замерзшем озере Питкяярви в Финляндии.

15. Прогуляйтесь по Мачу-Пикчу – городу цивилизации инков, расположенном в Андах на территории Перу.

Напомним, что в честь 15-летнего юбилея Карт Google также обновил иконку приложения и добавил в него новые вкладки.