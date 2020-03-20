Facebook запретил рекламу большего числа товаров в ответ на вспышку COVID-19

Facebook решил запретить рекламу большего числа товаров в связи со вспышкой COVID-19.
Теперь, помимо медицинских масок, в соцсети нельзя рекламировать следующие товары:
- Санитайзеры для рук
- Дезинфицирующие салфетки
- Тестовые наборы для проверки на COVID-19
Кроме того, если соцсеть выявить злоупотребления, связанные с этими товарами в органических постах, то этот контент тоже будет удалён.
Facebook также предупредил, что в связи с удалённой работой персонала и сокращением количества сотрудников компания будет больше полагаться на автоматические инструменты. Для рекламодателей это означает:
- Задержки в проверке объявлений и коммерческих страниц
- Увеличение количества некорректно отклонённых объявлений
- Задержки в решении спорных вопросов
- Более ограниченная доступность in-stream рекламы в Facebook и более медленная доставка объявлений
В настоящее время рекламодателям рекомендуется расширить доставку существующих объявлений, а не создавать новые.
Монетизация контента
Создатели контента и издатели могут наблюдать перебои в монетизации «мгновенных статей», а также видео с in-stream рекламой.
«Поскольку наши возможности по проверке нового контента теперь ограничены, мы не сможем одобрять весь контент для монетизации», — говорится в сообщении компании.
Напомним, что в Google также запрещена реклама медицинских масок.
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