Facebook всё ещё планирует добавить рекламу в WhatsApp

Но не в ближайшее время

Facebook не отказывается от планов по добавлению рекламы в WhatsApp. По данным The Information, компания планирует начать движение в этом направлении после завершения объединения инфраструктуры своих приложений.

В комментарии Engadget представитель Faceobook подтвердил, что «реклама в Status остаётся в разряде долгосрочных возможностей для WhatsApp».

The Information также удалось выяснить, как Facebook может реализовать таргетированную рекламу в мессенджере с end-to-end шифрованием. По данным издания, компания может использовать телефонные номера для сопоставления аккаунтов в Facebook и WhatsApp, чтобы определить, какие объявления показывать.

Внутри компании этот план уже подвергся критике, а некоторые топ-менеджеры опасаются, что при его реализации пользователи WhatsApp начнут удалять свои аккаунты в Facebook.

Также не исключены возможные проблемы с регуляторами, учитывая текущие антимонопольные расследования в отношении Facebook.

В любом случае реклама в WhatsApp вряд ли появится в ближайшем будущем. Согласно Facebook, объединение инфраструктуры Messenger, WhatsApp и Instagram может занять годы.