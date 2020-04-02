Facebook опубликовал новые руководства в помощь бизнесу в условиях эпидемии

Facebook опубликовал три новых руководства в помощь бизнесу в условиях эпидемии COVID-19: для рекламодателей в сегменте розничной торговли, для рекламодателей в сегменте e-commerce и советы о том, как общаться и взаимодействовать с клиентами в этот период.
1. Руководство для рекламодателей: розничная торговля
Этот документ включает следующие пункты:
- Защищайте здоровье своих клиентов.
- Проактивно информируйте клиентов о мерах, принимаемых вашей компанией для защиты здоровья и безопасности людей.
- Если ваша компания расположена в том месте, где высокая проходимость (например, в торговом центре), тогда также расскажите о мерах, принятых в этом месте в целом.
- Позвольте клиентам оплачивать покупки с помощью мобильных сервисов, чтобы им не нужно было использовать наличные деньги или кредитные карты.
В качестве альтернативных вариантов можно рассмотреть такие меры, как настройка функционала онлайн-покупок или продажа товаров и услуг через Facebook Live.
Facebook также рекомендует использовать динамическую рекламу, которая показывает пользователям релевантные товары в наличии.
2. Руководство для рекламодателей: e-commerce
Компании в этой области также страдают от распространения COVID-19, поскольку пандемия повлияла на цепочки поставок и логистику.
Facebook рекомендует следующее:
- Выделите важную информацию и объявления.
- Сделайте эту информацию доступной для тех клиентов, которые посещают ваш сайт и Facebook-страницу.
Важно сообщать клиентам о задержках в отгрузке, изменениях в ассортименте, в примерном времени доставки и т.п. Эту информацию нужно добавить на главную страницу сайта, страницу доставки и страницы товаров.
Также неплохо было бы поделиться этой информацией в аккаунтах компании в социальных сетях.
В настоящее время задержки неизбежны и даже ожидаемы, но по-прежнему важно сообщать об этом клиентам.
Убедитесь, что вашим клиентам подходят новые условия работы. Это создаст положительный опыт взаимодействия, который они запомнят.
Если речь идёт о важном объявлении, которое должны видеть все клиенты, то его можно закрепить в верхней части Facebook-страницы.
3. Как общаться и взаимодействовать с клиентами в период эпидемии
В этом руководстве Facebook предлагает компаниям дополнительные рекомендации по коммуникации с клиентами.
- Будьте в курсе происходящего
Следите за официальными источниками информации о COVID-19, такими как ВОЗ, а также сообщениями министерства здравоохранения страны и местных органов.
Обладая актуальной информацией, вы сможете быстро отвечать на любые изменения, которые могут повлиять на вашу деятельность.
- Перенесите офлайн-мероприятия онлайн
Подумайте над использованием альтернативных каналов для проведения мероприятий, которые пришлось отменить или перенести из-за эпидемии коронавируса. Например, вместо воркшопа проведите онлайн-вебинар.
Также можно проводить онлайн-трансляции в социальных сетях, таких как Facebook и Instagram.
- Будьте отзывчивыми к клиентам
Оперативно реагируйте на запросы. Разработайте стандартные ответы для службы клиентской поддержки, чтобы максимально быстро обрабатывать поступающие вопросы.
Подумайте, что могут спрашивать клиенты, и подготовьте ответы заранее. Также можно создать FAQ.
Напомним, что ранее Facebook запустил информресурс с советами для бизнеса на период эпидемии. Позже похожую страницу также создал Google.
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