Facebook опубликовал новые руководства в помощь бизнесу в условиях эпидемии

Facebook опубликовал три новых руководства в помощь бизнесу в условиях эпидемии COVID-19: для рекламодателей в сегменте розничной торговли, для рекламодателей в сегменте e-commerce и советы о том, как общаться и взаимодействовать с клиентами в этот период.

1. Руководство для рекламодателей: розничная торговля

Этот документ включает следующие пункты:

Защищайте здоровье своих клиентов.

Проактивно информируйте клиентов о мерах, принимаемых вашей компанией для защиты здоровья и безопасности людей.

Если ваша компания расположена в том месте, где высокая проходимость (например, в торговом центре), тогда также расскажите о мерах, принятых в этом месте в целом.

Позвольте клиентам оплачивать покупки с помощью мобильных сервисов, чтобы им не нужно было использовать наличные деньги или кредитные карты.

В качестве альтернативных вариантов можно рассмотреть такие меры, как настройка функционала онлайн-покупок или продажа товаров и услуг через Facebook Live.

Facebook также рекомендует использовать динамическую рекламу, которая показывает пользователям релевантные товары в наличии.

2. Руководство для рекламодателей: e-commerce

Компании в этой области также страдают от распространения COVID-19, поскольку пандемия повлияла на цепочки поставок и логистику.

Facebook рекомендует следующее:

Выделите важную информацию и объявления.

Сделайте эту информацию доступной для тех клиентов, которые посещают ваш сайт и Facebook-страницу.



Важно сообщать клиентам о задержках в отгрузке, изменениях в ассортименте, в примерном времени доставки и т.п. Эту информацию нужно добавить на главную страницу сайта, страницу доставки и страницы товаров.

Также неплохо было бы поделиться этой информацией в аккаунтах компании в социальных сетях.

В настоящее время задержки неизбежны и даже ожидаемы, но по-прежнему важно сообщать об этом клиентам.

Убедитесь, что вашим клиентам подходят новые условия работы. Это создаст положительный опыт взаимодействия, который они запомнят.

Если речь идёт о важном объявлении, которое должны видеть все клиенты, то его можно закрепить в верхней части Facebook-страницы.

3. Как общаться и взаимодействовать с клиентами в период эпидемии

В этом руководстве Facebook предлагает компаниям дополнительные рекомендации по коммуникации с клиентами.

Будьте в курсе происходящего

Следите за официальными источниками информации о COVID-19, такими как ВОЗ, а также сообщениями министерства здравоохранения страны и местных органов.

Обладая актуальной информацией, вы сможете быстро отвечать на любые изменения, которые могут повлиять на вашу деятельность.

Перенесите офлайн-мероприятия онлайн

Подумайте над использованием альтернативных каналов для проведения мероприятий, которые пришлось отменить или перенести из-за эпидемии коронавируса. Например, вместо воркшопа проведите онлайн-вебинар.

Также можно проводить онлайн-трансляции в социальных сетях, таких как Facebook и Instagram.

Будьте отзывчивыми к клиентам

Оперативно реагируйте на запросы. Разработайте стандартные ответы для службы клиентской поддержки, чтобы максимально быстро обрабатывать поступающие вопросы.

Подумайте, что могут спрашивать клиенты, и подготовьте ответы заранее. Также можно создать FAQ.

Напомним, что ранее Facebook запустил информресурс с советами для бизнеса на период эпидемии. Позже похожую страницу также создал Google.