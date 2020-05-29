Facebook запускает вебинары для малого и среднего бизнеса в РФ

Facebook объявил о запуске серии вебинаров для малого и среднего бизнеса в России.

Мероприятия пройдут в рамках совместного проекта компании и MBM.MOS, подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, по привлечению внимания к малому бизнесу в условиях эпидемии COVID-19. Проект получил название «Это наш бизнес».

Вебинары призваны помочь небольшим компаниям преодолеть последствия пандемии и освоить инструменты для ведения бизнеса онлайн.

Эксперты Facebook расскажут о том, как использовать платформы Facebook и Instagram для коммуникации с клиентами, перехода бизнеса в диджитал, организации прямых трансляций и органического продвижения контента в кризисное время.

Все вебинары будут проводиться на русском языке и начнутся 4 июня в 19:00 на портале MBM.MOS.RU. Регистрация уже открыта по ссылке.

Материалы по итогам вебинаров также будут доступны на странице «Это наш бизнес».