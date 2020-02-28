Facebook отменил конференцию для разработчиков F8 из-за коронавируса

Facebook объявил об отмене ежегодной конференции для разработчиков F8 из-за опасений, связанных с эпидемией коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает Reuters.

В этом году конференция должна была пройти с 5 по 6 мая в Сан-Хосе, Калифорния.

Представитель Facebook в комментарии Reuters рассказал, что компания также ввела временные ограничения на деловые поездки своих сотрудников на материковый Китай, в Южную Корею и Италию, где было зарегистрировано значительное количество случаев заболевания COVID-19.

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США сообщили в среду о случае коронавируса неизвестного происхождения в Северной Калифорнии, где базируются некоторые крупнейшие мировые технологические компании. Это потенциально первый случай распространения вируса в США.

Растущая обеспокоенность по поводу экономического влияния глобальной вспышки COVID-19 привела к тому, что на Уолл-стрит уже шесть дней подряд наблюдается падение курсов акций.

Ситуация по мероприятиям других IT-компаний

Корпорация Microsoft заявила в четверг, что по-прежнему планирует провести конференцию для разработчиков в Сиэтле в конце мая, но отказалась от игровой конференции, запланированной на следующий месяц в Сан-Франциско.

Google заявил, что также пока не отказывается от своих планов по проведению конференции для разработчиков I/O 2020 в период с 12 по 14 мая.

При этом обе компании продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом.

Apple обычно проводит конференцию для разработчиков в июне, но компания пока не делала никаких официальных заявлений о дате и месте проведения мероприятия. На запрос о комментарии в Apple не ответили.