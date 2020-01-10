Марк Цукерберг отказался от личных целей на год

Глава Facebook Марк Цукерберг на своей странице в соцсети заявил, что больше не будет ставить личные цели на год. Вместо этого он займётся более долгосрочным планированием, чтобы приоритизировать те проекты, которые требуют намного больше времени на реализацию.

Новые цели охватывают период до 2030 года. В их числе – финансирование предпринимателей, учёных и лидеров из поколения миллениалов, построение социальной платформы, ориентированной на конфиденциальность, разработка продуктов в области виртуальной и дополненной реальности, а также предоставление сообществам новых возможностей для самоуправления.

Стоит отметить, что Facebook уже работает над большинством из этих целей, что делает их менее личными, чем предыдущие планы, которыми ранее делился глава соцсети.

Напомним, что главной задачей, которую Цукерберг ставил перед собой на 2019 год, были публичные дискуссии о будущем технологий.