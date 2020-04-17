Facebook начнёт оповещать тех, кто взаимодействовал с дезинформацией о COVID

Facebook объявил, что в скором времени начнёт оповещать тех пользователей, которые взаимодействовали с дезинформацией о COVID-19.

В ближайшие недели пользователи, которые ставили фейковому контенту на эту тему отметки «Нравится», делились им или комментировали его, получат соответствующее предупреждение в новостной ленте.

Сообщение будет содержать ссылку на страницу Всемирной организации здравоохранения, где развенчиваются мифы о коронавирусе.

Напомним, что в марте Facebook запустил информационный центр по коронавирусу в новостной ленте пользователей.