Facebook запустил информресурс для бизнеса с советами на период эпидемии

Facebook запустил информационный ресурс для бизнеса, где предприниматели могут найти полезные рекомендации, которые помогут им управлять компанией во время вспышки коронавируса COVID-19.

«Мы понимаем, что, как и многие другие компании, ваш бизнес может столкнуться с непредвиденными трудностями, и поэтому хотим поддержать вас в это непростое время», — говорится на новой странице.

Среди рекомендаций компания привела 5 шагов, которые можно предпринять уже сегодня. Так, Facebook советует:

Берегите себя и следите за ситуацией

Поддерживайте связь с клиентами

Попробуйте проводить онлайн-мероприятия

Разработайте план обслуживания клиентов

Предоставьте список часто задаваемых вопросов

В новом разделе также содержится информация о программе поддержки малого бизнеса, анонсированной на днях.

На странице программы говорится, что приём заявок на получение грантов будет начат в ближайшие недели. При желании предприниматели могут подписаться на обновления, чтобы получать новости о программе.

Как сообщалось ранее, программа будет действовать в более чем 30 странах мира. Всего на поддержку малого бизнеса будет выделено $100 млн.

В информационном центре Facebook также приводит ссылки на ресурсы, которые помогут управлять компанией в это непростое время. В их числе два документа: Инструменты для обеспечения устойчивости компаний малого бизнеса и Руководство по экстренному реагированию.

Чтобы эффективно поддерживать клиентов, Facebook предлагает предпринимателям пройти учебный курс: Как минимизировать перебои в работе компании в экстренных ситуациях.

Со всеми рекомендациями Facebook можно ознакомиться на странице.