Facebook направил более 2 млрд людей на проверенные ресурсы по COVID-19

Facebook поделился новыми данными по борьбе с дезинформацией в условиях эпидемии COVID-19.

Соцсеть также опубликовала опубликовала отчёт о применении норм сообщества (Community Standards Enforcement Report) за период с октября 2019 по март 2020 года. В нём она рассказала, как борется с оскорбительным поведением на своих платформах.

Борьба с дезинформацией

В апреле Facebook добавил метки с предупреждением к 50 млн единиц контента в соцсети, которые имели отношение к COVID-19. При этом он опирался примерно на 7500 статей, опубликованных независимыми партнёрами в области фактчекинга.

По данным компании, когда люди видят подобные метки, то в 95% случаев они не открывают представленный контент.

Благодаря запуску Центра информации о COVID-19 и информационных модулей в Facebook и Instagram компания направила более 2 млрд людей на ресурсы авторитетных организаций в сфере здравоохранения.

С 1 марта Facebook удалил более 2,5 млн единиц органического контента из-за того, что они продвигали продажу масок, антисептиков для рук, дезинфицирующих салфеток и тестов на COVID-19.

В этот период также были удалены сотни тысяч единиц контента, которые могли причинить физический ущерб, – вроде сообщений о том, что коронавирус имеет такие же последствия, что и обычная простуда.

Борьба с оскорбительным поведением

С помощью таких отчётов, как Community Standards Enforcement Report, Facebook стремится открыто рассказывать о тех усилиях, которые он прикладывает для соблюдения политик своих платформ.

Поскольку отчёт охватывает данные до конца марта, он не отражает в полной мере все изменения, которые были внесены Facebook для того, чтобы поддерживать безопасность пользователей и самих платформ во время пандемии COVID-19.

Компания ожидает увидеть последствия этих изменений в следующем отчёте.

Согласно последнему отчёту, AI-технологии и машинное обучение помогают Facebook обнаруживать ещё больше враждебных высказываний, чем раньше. Сейчас соцсеть выявляет почти 90% подобного контента и удаляет его до того, как кто-то о нём сообщит.

Напомним, что в апреле Facebook начал оповещать тех пользователей, которые взаимодействовал с дезинформацией о COVID-19.