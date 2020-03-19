Facebook запускает информационный центр по коронавирусу в новостной ленте по всему миру. Об этом сообщается в блоге компании.

Новый раздел будет содержать информацию от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Запуск информационного центра последовал за продвижением ссылок на ВОЗ и CDC в новостной ленте Facebook и Instagram.

Цель нового раздела – предоставить пользователям соцсети проверенную информацию о COVID-19 в противовес дезинформации и фейкам, активно распространяемым на платформе и в интернете.

Помимо этого, Facebook также сделает свой корпоративный мессенджер Workplace бесплатным для государственных органов и служб экстренного реагирования.

We’re offering @workplacefromFB to government agencies and emergency services free of charge for 12 months to help them inform and connect their employees.https://t.co/qEjF7zXcjU — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) March 18, 2020

Эти новости впервые прозвучали на пресс-конференции для журналистов, которую Facebook провёл вчера. На мероприятии глава соцсети Марк Цукерберг также рассказал, что в настоящее время работает из дома, как и подавляющее большинство сотрудников компании.