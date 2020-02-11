Facebook купил AR-стартап, который создаёт цифровую карту реального мира

Facebook приобрёл британский стартап в области технологий дополненной реальностиScape Technologies. Об этом сообщает TechCrunch. По данным издания, сумма сделки составила около $40 млн.

Scape работает над созданием цифрового представления физического мира в масштабе 1:1. Компания хочет построить инфраструктуру для «пространственно-вычислительных устройств» нового поколения, которые включают носимые устройства, автономные средства передвижения и т.п.

В Scape хотят сделать так, чтобы по любой физической точке мог отображаться AR-контент. Для этого компания создала 3D-визуализацию мира, в которой точность определения местоположения не зависит от современных технологий геолокации, таких как использование вышек сотовой связи, GPS или обратного IP-таргетинга. Scape утверждает, что её система визуального позиционирования «обеспечивает распознавание местоположения на уровне сантиметров в ранее беспрецедентном масштабе».

На идею о создании такой технологии компанию отчасти натолкнула игра Pokemon Go, созданная Niantic Labs. Основателем и главой Niantic Labs является Джон Ханке (John Hanke), который годами руководил картографическими и локальными продуктами Google. Ранее Ханке был генеральным директором компании Keyhole, которую Google купил и превратил в Google Earth.

Предполагается, Facebook может использовать технологию и команду Scape для разработки новых AR-функций для Facebook.com, а также для офлайн-атрибуции в тех местах, где стартап уже построил визуальную инфраструктуру. Кроме того, обладая этой технологией Facebook может создать новые картографические функции и расширить возможности локального поиска.