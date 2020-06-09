Facebook тестирует инструменты email-маркетинга для бизнес-страниц

Анна Бондарь -
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Социальная сеть Facebook тестирует новый набор инструментов, который позволит бизнес-страницам отправлять маркетинговые рассылки через платформу Facebook.

Новый раздел получил название «Marketing Emails». В нём компании могут не только создавать и отправлять рассылки, но и отслеживать их эффективность.

О том, что Facebook тестирует новую функциональность, стало известно в начале этого месяца. Информация об этом появилась в Twitter:

В комментарии Adweek компания подтвердила проведение тестирования:

«Мы тестируем новые инструменты email-маркетинга с небольшим количеством компаний, чтобы помочь им более эффективно уведомлять клиентов об изменениях в их услугах и операциях».

Цель тестирования – понять, насколько такие инструменты полезны для пользователей и бизнеса, прежде чем принимать решение о расширении запуска этой функциональности.

ИСТОЧНИКSearch Engine Journal
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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