Facebook тестирует инструменты email-маркетинга для бизнес-страниц

Социальная сеть Facebook тестирует новый набор инструментов, который позволит бизнес-страницам отправлять маркетинговые рассылки через платформу Facebook.

Новый раздел получил название «Marketing Emails». В нём компании могут не только создавать и отправлять рассылки, но и отслеживать их эффективность.

О том, что Facebook тестирует новую функциональность, стало известно в начале этого месяца. Информация об этом появилась в Twitter:

Send marketing emails from your page? What new sorcery is this Facebook?!



Have you seen this new feature where we can now send emails directly from Facebook? This is definitely new to me and only available on one account so far. pic.twitter.com/aSIkSx1uDo — Meg Coffey (@TexanMeg) June 1, 2020

В комментарии Adweek компания подтвердила проведение тестирования:

«Мы тестируем новые инструменты email-маркетинга с небольшим количеством компаний, чтобы помочь им более эффективно уведомлять клиентов об изменениях в их услугах и операциях».

Цель тестирования – понять, насколько такие инструменты полезны для пользователей и бизнеса, прежде чем принимать решение о расширении запуска этой функциональности.