Facebook тестирует инструменты email-маркетинга для бизнес-страниц

Социальная сеть Facebook тестирует новый набор инструментов, который позволит бизнес-страницам отправлять маркетинговые рассылки через платформу Facebook.
Новый раздел получил название «Marketing Emails». В нём компании могут не только создавать и отправлять рассылки, но и отслеживать их эффективность.
О том, что Facebook тестирует новую функциональность, стало известно в начале этого месяца. Информация об этом появилась в Twitter:
В комментарии Adweek компания подтвердила проведение тестирования:
«Мы тестируем новые инструменты email-маркетинга с небольшим количеством компаний, чтобы помочь им более эффективно уведомлять клиентов об изменениях в их услугах и операциях».
Цель тестирования – понять, насколько такие инструменты полезны для пользователей и бизнеса, прежде чем принимать решение о расширении запуска этой функциональности.
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