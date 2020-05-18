Facebook объявил о покупке Giphy

Facebook покупает один из самых популярных поисковиков по GIF в интернете – Giphy. По данным Axios, стоимость сделки составила $400 млн.

Согласно официальному заявлению Facebook, сотрудники стартапа присоединятся к команде Instagram.

Библиотека Giphy будет интегрирована с Instagram, а также с другими приложениями, принадлежащими Facebook.

Instagram и Facebook уже используют библиотеку Giphy – в настоящее время более половины трафика сервиса приходится на семейство приложений Facebook.

В ближайшем будущем Facebook планирует расширить эту интеграцию, чтобы ещё больше улучшить пользовательский опыт.

Команда Giphy в свою очередь сообщила, что инструментарий сервиса останется открытым для разработчиков:

«И для наших партнёров по API/SDK и разработчиков: наши GIF, стикеры, эмодзи и т.п. никуда не денутся. GIPHY останется открытым для более широкой экосистемы».

Между тем в Конгрессе США новость о том, что Facebook покупает Giphy, была воспринята настороженно. Так, в пятницу двухпартийная группа сенаторов заявила, что эта сделка может нарушать антимонопольное законодательство.

Будет ли слияние одобрено регуляторами, пока непонятно.