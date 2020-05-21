Facebook запустил новый раздел для запросов и предложений о помощи

Facebook объявил о запуске в России нового раздела, посредством которого можно будет запросить помощь или предложить её тем, кто столкнулся с наибольшими трудностями в условиях распространения COVID-19.

Получить доступ к новому разделу можно в Центре информации о коронавирусе или по ссылке.

Что именно можно сделать в этом разделе:

Предложить помощь – пользователь может отреагировать на публикации или создать новый пост о том, как именно он может помочь как частное лицо или представитель страницы в Facebook.

Запросить помощь – посмотреть публикации, чтобы понять, предлагает ли кто-нибудь помощь, в которой пользователь нуждается. Если таких вариантов нет, можно поделиться постом как частное лицо или представитель страницы и рассказать другим о том, какая поддержка необходима.

В Facebook отметили, что впервые используют эту функциональность в условиях глобального кризиса в сфере здравоохранения. Впервые подобный раздел был запущен в 2016 году для помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий.