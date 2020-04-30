Facebook расширяет тестирование in-stream рекламы в Live

Facebook расширяет тестирование in-stream рекламы в прямых трансляциях Live на большее число вертикалей, включая развлечения, новости и спорт. До этого реклама показывалась только в игровых стримах.

Тестирование призвано помочь компании определить, насколько эффективен этот формат перед более широким запуском.

В пилотном проекте принимает участие ограниченное число партнёров.

В контенте in-stream реклама может быть представлена следующими форматами:

pre-roll объявления, которые показываются перед трансляцией;

графические объявления, которые отображаются под трансляцией;

mid-roll реклама, которая проигрывается в основном видеоплеере во время прямой трансляции.

Настройки для безопасности брендов

При создании кампаний в Ad Manager рекламодатели смогут исключить показ рекламы в прямых трансляциях.

Они также смогут добавить конкретных издателей в список блокировки, чтобы предотвратить показ рекламы в их контенте.