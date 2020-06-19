Facebook подал в суд на сайты за продажу лайков и сбор данных пользователей

На этой неделе компания Facebook подала в суд против операторов двух сайтов, которые нарушили правила платформы. Они обвиняются в продаже лайков в Instagram и сборе пользовательских данных соответственно.

Иск в Испании

Первый иск был подан в Мадриде. Ответчиком выступает местная компания MGP25 Cyberint Services. Она управляет сайтом, который продаёт лайки и комментарии в Instagram.

В иске утверждается, что компания продолжала этим заниматься даже после того, как Facebook отключил её аккаунты и отправил письмо с требованием прекратить эту деятельность.

Иск в США

Второй иск зарегистрирован в США, в суде Сан-Франциско, против владельца Massroot8.com.

Официально этот сервис позволяет пользователям управлять несколькими аккаунтами в Facebook. Однако по данным соцсети, после настройки учётных записей он ворует пароли пользователей.

Эти пароли затем используются для доступа к учётными записям и сбора пользовательских данных.

Согласно иску, владельцу Massroot8.com удалось получить доступ к более чем 5500 Facebook-аккаунтов. Несмотря на требование прекратить эту деятельность, сайт продолжает функционировать.