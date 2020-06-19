Facebook подал в суд на сайты за продажу лайков и сбор данных пользователей

На этой неделе компания Facebook подала в суд против операторов двух сайтов, которые нарушили правила платформы. Они обвиняются в продаже лайков в Instagram и сборе пользовательских данных соответственно.
- Иск в Испании
Первый иск был подан в Мадриде. Ответчиком выступает местная компания MGP25 Cyberint Services. Она управляет сайтом, который продаёт лайки и комментарии в Instagram.
В иске утверждается, что компания продолжала этим заниматься даже после того, как Facebook отключил её аккаунты и отправил письмо с требованием прекратить эту деятельность.
- Иск в США
Второй иск зарегистрирован в США, в суде Сан-Франциско, против владельца Massroot8.com.
Официально этот сервис позволяет пользователям управлять несколькими аккаунтами в Facebook. Однако по данным соцсети, после настройки учётных записей он ворует пароли пользователей.
Эти пароли затем используются для доступа к учётными записям и сбора пользовательских данных.
Согласно иску, владельцу Massroot8.com удалось получить доступ к более чем 5500 Facebook-аккаунтов. Несмотря на требование прекратить эту деятельность, сайт продолжает функционировать.
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