Facebook запускает новый инструмент для управления публикациями

Facebook объявил о запуске нового инструмента для управления личной информацией на платформе – Manage Activity.

Этот инструмент позволит пользователям архивировать и удалять публикации (как по отдельности, так и блоками) и лучше контролировать своё присутствие в Facebook.

С помощью новой функции «Архив», доступной в Manage Activity, пользователи смогут скрывать те публикации, которые они не желают показывать другим людям, но хотят сохранить себе на память.

Инструмент также позволяет переносить публикации в корзину, где они будут удалены по истечении 30 дней, если пользователь не решит удалить или восстановить их вручную.

В Manage Activity также есть фильтры, которые позволяют сортировать публикации и находить нужные. Например, записи от конкретных людей или за определённый период времени.

Изначально новый инструмент будет запущен на мобильных устройствах, а затем станет доступен на десктопах и в Facebook Lite.

Разработчики также продолжат расширять его функциональность, чтобы пользователи могли эффективнее управлять своим присутствием на Facebook.