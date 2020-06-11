Facebook ослабил запрет на рекламу масок для лица

Facebook частично снял запрет на рекламу масок для лица. Теперь компания разрешает рекламировать тканевые маски и другие немедицинские повязки для лица, такие как банданы.

Facebook запретил рекламу всех форм масок для лица, включая медицинские и респираторы, в марте. Это было связано с беспокойством за медицинский персонал во время пандемии COVID-19. Запрет также был призван защитить пользователей от мошенников и предотвратить другие злоупотребления. В начале марта торговые онлайн-площадки были буквально наводнены рекламой таких товаров.

«Многие медицинские организации теперь рекомендуют носить немедицинские маски. Кроме того, в некоторых местах маски необходимы, чтобы пользоваться общественным транспортом и посещать магазины. И мы видим, как люди и компании всех размеров работают над тем, чтобы удовлетворить эту потребность», — говорится в блоге Facebook.

При этом рекламировать немедицинские маски также могут не все. Для этого у компании или индивидуальных продавцов должна быть минимум 4-х месячная история размещения рекламы на Facebook.

Соцсеть также ограничивает доступ к этой опции для продавцов в тех странах, где наблюдается высокий процент нарушающих правила объявлений, которые продвигают медицинские принадлежности в период временного запрета.

Под немедицинскими масками подразумеваются маски, сделанные из ткани или другого материала, пригодного для повторного использования.