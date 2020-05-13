Facebook выплатит модераторам контента $52 млн компенсации за ПТСР

Facebook согласился выплатить модераторам контента $52 млн в качестве компенсации за проблемы с психическим здоровьем, полученные ими во время работы в компании.

Соглашение об урегулировании было подписано в конце прошлой недели в суде в Калифорнии. Оно завершило рассмотрение дела по групповому иску, поступившему от модераторов. Судья должен подписать документ позже в этом году.

В 2018 году группа модераторов в США, нанятых сторонними подрядчиками для проверки контента в Facebook, подала на компанию иск в суд за то, что она не смогла обеспечить им безопасные условия работы.

Истцы утверждали, что проверка оскорбительных публикаций и изображений, иногда связанных с изнасилованиями и суицидами, привела к развитию у них постравматического стрессового расстройства (ПТСР).

В групповом иске упоминаются модераторы, которые работали в офисах Facebook в Калифорнии, Аризоне, Техасе и Флориде с 2015 года по настоящее время.

Все модераторы – и бывшие, и настоящие – получат минимум $1000 компенсации, а также дополнительные средства, если у них был диагностирован ПТСР.

На выплату компенсации претендуют около 11 250 человек.

Facebook также согласился запустить новые инструменты, призванные уменьшить негативные последствия, связанные с просмотром вредоносного контента.

Согласно Facebook, для выявления публикаций, которые нарушают правила сообщества, используются как человеческие ресурсы, так и технологии искусственного интеллекта.

Во время эпидемии коронавируса компания увеличила использование ИИ для удаления нарушающего правила контента.

Напомним, что в феврале 2019 года издание The Verge опубликовало развёрнутую статью под названием «Trauma Floor. Секретная жизнь модераторов Facebook в Америке». Материал был основан на информации, полученной в ходе интервью с 12-ю настоящими и бывшими модераторами контента соцсети.

В статье говорилось о низкой зарплате и проблемах с психикой у тех сотрудников, которые занимаются проверкой контента.