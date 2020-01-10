Facebook планирует запустить редизайн веб-версии соцсети до начала весны

Facebook уже почти год тестирует новый интерфейс веб-версии соцсети, но когда он станет доступен для всех пользователей, было неизвестно. На днях компания, наконец, внесла ясность в этот вопрос. Согласно Facebook, публичный запуск планируется провести до наступления весны. Об этом сообщает CNET.

Обновлённый UI в целом выглядит светлее и ярче текущего. В нём также будет доступен ночной режим.

Среди изменений – более крупный шрифт и упрощённые шаблоны, вверху страницы больше нет фирменной синей «шапки», упрощённая вёрстка, которая облегчает навигацию, и другие.

В мобильных приложениях Facebook редизайн уже запущен.

Напомним, что компания представила новый дизайн веб-версии на конференции для разработчиков F8 в мае. Это первый масштабный редизайн соцсети за 15 лет существования сервиса.

В России тестирование нового UI было начато в сентябре прошлого года.