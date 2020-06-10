Facebook запустил новый раздел News для всех пользователей в США

Социальная сеть Facebook запустила новую вкладку News для всех пользователей в США. Об этом сообщает TechCrunch. Ограниченное тестирование новостного сервиса в рамках платформы было начато в октябре.

В дополнение к национальному запуску Facebook также добавил в этот раздел локальные новости.

Вкладка News призвана создать более персонализированный опыт взаимодействия с новостным контентом для пользователей.

Так, в новом разделе они смогут:

скрывать те статьи, издателей и категории, которые им не интересны;

открывать для себя новые темы и публикации, которые будут подбираться на основе читаемого ими контента;

видеть трендовые публикации наряду с новостями, подобранными согласно их интересам.

И всё это будет доступно на расстоянии одного нажатия, в приложении, которое они «используют каждый день».

Среди новых функций также значатся дайджесты новостей на актуальные темы, например «COVID-19 News», оповещения о важных новостях, таргетированные оповещения и др.

Facebook также тестирует новостные видео, которых не было в новом сервисе на момент первоначального запуска. Как отмечалось выше, ещё одним новшеством стало добавление локальных новостей.

Чтобы попасть в Facebook News, издатели должны обслуживать достаточно большую аудиторию и придерживаться стандартов честности. В частности, Facebook учитывает такие сигналы, как дезинформация, определённая сторонними фактчекерами; кликбейт; использование скопированного контента и т.п.

Общее количество издателей, которые уже сотрудничают с Facebook News, составляет более 200. Большинство из них – региональные СМИ.

Новая вкладка пока запущена только на мобильных устройствах, но в скором времени также станет доступна на десктопах.

Когда она появится в других странах, в компании не уточнили.

Подробнее о Facebook News можно прочитать на странице с информацией о сервисе.