Facebook отменяет обязательное использование оптимизации бюджета в кампаниях

Facebook больше не требует от рекламодателей использовать функцию оптимизации бюджета в кампаниях – Campaign Budget Optimization (CBO). Теперь они могут сами решать, хотят ли они использовать эту настройку или нет.

«Хотя мы по-прежнему считаем, что CBO обеспечивает повышение эффективности, теперь мы будем предлагать её в качестве опции, а не обязательного требования», — отметили в Facebook.

Изначально Facebook планировал принудительно перевести все кампании на CBO. Однако впоследствии отказался от этой идеи.

При этом в компании отметили, что это решение не связано с коронакризисом и внедрено на постоянной основе.

Подробнее о функции оптимизации бюджета кампании можно прочитать в Справочном центре Facebook for Business.