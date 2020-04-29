Facebook позволит запускать платные видеотрансляции

Facebook объявил, что добавит возможность взимать плату за доступ к прямым видеотрансляциям Facebook Live.

Эта информация содержалась в сообщении о запуске сервиса для видеотрансляций Messenger Rooms, и многие СМИ изначально не обратили на неё внимание.

«Чтобы поддержать авторов контента и малый бизнес, мы планируем добавить возможность для страниц взимать плату за доступ к мероприятиям, которые проводятся с помощью Facebook Live – любых, от онлайн-перфомансов до учебных классов и профессиональных конференций», — говорится в заявлении компании.

Новая возможность станет доступна в ближайшие недели.

Будут ли какие-то ограничения на использование этой опции, пока неизвестно.