В результатах поиска Facebook появились панели с информацией из Wikipedia

Анна Бондарь -
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Facebook добавил в результаты поиска по отдельным запросам новые информационные блоки, похожие на панели знаний в Google, с данными из Wikipedia.

Как и в Google, эти блоки могут выводиться как для знаменитостей, так и для других сущностей. На примере ниже – результаты поиска по запросу «парки и зоны отдыха»:

По клику на ссылки внутри блока возвращаются результаты поиска в Facebook по этим запросам.

По данным Social Media Today, на данный момент это не запуск, а ограниченное тестирование. Но в каких именно странах оно проводится, пока неизвестно.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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