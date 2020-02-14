Facebook создал приложение по типу Pinterest

Facebook запустил новое приложение Hobbi, оформление которого очень напоминает Pinterest. Об этом сообщает The Information.

Согласно описанию в App Store, Hobbi – это приложение для публикации фото и видео, где пользователи могут «запечатлеть и организовать свой творческий процесс» — например, приготовление еды, создание различных вещей, украшение дома и т.п.

Приложение организует фото по проектам в коллекции, чтобы пользователи могли отслеживать продвижение по ним с течением времени. Делиться подборками нельзя, но Hobbi можно использовать, чтобы создавать видео проекта после того, как он будет завершён.

Новое приложение разработано подразделением New Product Experimentation, которое компания представила прошлым летом. Его цель – создание экспериментальных приложений за рамками основных брендов, принадлежащих Facebook.

Среди других продуктов этого подразделения – приложение для создания мемов Whale, социальное приложение Bump и музыкальное Aux. Однако пока ни одно из них не завоевало популярности среди пользователей.

Приложение Hobbi на данный момент запущено только в нескольких странах: Украине, Колумбии, Бельгии и Испании. Его можно найти в App Store.

Будет ли оно доступно для Android, неизвестно.