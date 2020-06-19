Facebook позволил пользователям блокировать политическую рекламу

Facebook объявил, что пользователи теперь смогут блокировать политическую рекламу на платформе.

Новая функция запускается и в Facebook, и в Instagram. Пользователи получат к ней доступ в ближайшие недели.

При этом блокировать можно будет как показ отдельных объявлений (через меню рядом с ними), так и всех объявлений на политическую тематику (в разделе рекламных предпочтений).

На первом этапе эта функция будет доступна в США, а осенью будет расширена на другие страны мира.

Facebook также запустил Voting Information Center (Центр информации о голосовании). В новом разделе пользователи смогут найти информацию о том, где и как они могут проголосовать.

Напомним, что в 2018 году Facebook ввёл обязательную верификацию для тех политических рекламодателей.