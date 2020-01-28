Facebook запускает новые функции для защиты конфиденциальности

Сегодня, 28 января, по всему миру отмечается Международный день защиты персональных данных. В честь этой даты Facebook объявил о запуске нескольких обновлений, призванных усилить защиту конфиденциальности пользователей.

Так, в ближайшее время Facebook начнёт показывать в новостной ленте уведомления, направляющие на вкладку «Проверка конфиденциальности» (Privacy Checkup), которая позволяет пользователям проверить свои настройки конфиденциальности и внести при необходимости соответствующие изменения.

Ещё одним нововведением стал запуск вкладки «Ваши действия вне Facebook» (Off-Facebook Activity) для пользователей по всему миру. В ней можно найти информацию о том, какие компании, приложения и сайты делятся с Facebook информацией о продуктах, которые люди ищут с помощью их сервиса.

Наконец, теперь Facebook также будет отправлять пользователям уведомления об использовании их профиля для входа в сторонние сервисы, чтобы они могли лучше понимать, с какими именно приложениями и сайтами они делятся своими данными, и менять при необходимости соответствующие настройки.

Прочитать подробнее об этих обновлениях можно в блоге Facebook.

Напомним, что ранее в этом месяце соцсеть обновила вкладку «Проверка конфиденциальности».